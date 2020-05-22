أمانة الجوف تراقب المنشآت الغذائية خاصة الحلويات

المناطق_ محمد الحسن

تواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة إجراءاتها الرقابية على كافة المنشآت الغذائية، من خلال تطبيق برنامج عمل رقابي مكثف خلال فترة عيد الفطر المبارك 1441 .

واوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عبدالله بن بدر الماجد إن الجولات الرقابية تاتي ضمن توجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عن إحكام الرقابة العامة على كافة المنشآت الغذائية، حيث تم التركيز أيضًا على معامل الحلويات والشكولاتة، وذلك من منطلق حرص أمانة الجوف على سلامة الأغذية المتداولة في جميع المؤسسات الغذائية.

وذكر الماجد أن الفرق الرقابية تركز على تطبيق مجموعة من الإجراءات لضمان تطبيق الشروط الصحية، منها التأكد من الحفظ الجيد للغذاء بناءً على معرفة الظروف المناسبة لتخزين كل نوع، والتأكد من حفظ الأغذية في درجات الحرارة الملائمة لها، سواء كانت مبردة أو ساخنة أو الأغذية الجاهزة للأكل، حيث يجب حفظها خارج حدود درجات الحرارة الخطرة.

وأكد الماجد على التزام أمانة منطقة الجوف وكافة بلدياتها التابعة بتوفير المستوى المضمون من الأمن الغذائي للجميع من خلال حزمة مشددة من الإجراءات الرقابية والوقائية والاحترازية، وذلك بالشراكة الفاعلة مع كافة أفراد المجتمع.