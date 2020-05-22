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الداخلية تكشف عن عقوبة من يسهل الحصول على تصريح للتنقل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه

الداخلية تكشف عن عقوبة من يسهل الحصول على تصريح للتنقل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه
http://almnatiq.net/?p=866344
المناطق _الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عقوبة مَن يسهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول، والتي تشمل الغرامة المالية أو السجن أو بهما معا، مع الإبعاد للمقيم.
وأوضحت أن مرتكب ذلك يعاقَب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معًا.
وأضافت أنه في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مبينة أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم إبعاده مع منع دخوله المملكة نهائيًّا، بعد تنفيذه العقوبة الموقعة في حقه.

 

 

 

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