احدث الأخبار

محافظ املج يطمئن على صحة الفايدي
منطقة تبوك
 الولايات المتحدة تسجّل 22,860 إصابة مؤكدة و 1,397 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا
أبرز المواد
 الداخلية تكشف عن عقوبة من يسهل الحصول على تصريح للتنقل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه
أبرز المواد
 حالة وفاة جديدة بمرض كورونا كوفيد ١٩ بسلطنة عمان
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الفلسطيني: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية
أبرز المواد
 الكشف عن إجمالي قيمة الخسائر المتوقعة لشركات الطيران في الشرق الأوسط هذا العام
أبرز المواد
 “الطيران المدني” تترأس أعمال اجتماع لجنة النقل الجوي
أبرز المواد
 أمانة الجوف تراقب المنشآت الغذائية خاصة الحلويات
أبرز المواد
 ميناء الجبيل التجاري يناول أكبر عدد للحاويات من سفينة واحدة في تاريخه
أبرز المواد
 “هدف” يودع 215.4 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن مايو
أبرز المواد
 إطلاق “دليل مبادرات” تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين
أبرز المواد
محافظ املج يطمئن على صحة الفايدي

محافظ املج يطمئن على صحة الفايدي

منطقة تبوك
الولايات المتحدة تسجّل 22,860 إصابة مؤكدة و 1,397 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 22,860 إصابة مؤكدة و 1,397 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

أبرز المواد
الداخلية تكشف عن عقوبة من يسهل الحصول على تصريح للتنقل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه

الداخلية تكشف عن عقوبة من يسهل الحصول على تصريح للتنقل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه

أبرز المواد
حالة وفاة جديدة بمرض كورونا كوفيد ١٩ بسلطنة عمان

حالة وفاة جديدة بمرض كورونا كوفيد ١٩ بسلطنة عمان

أبرز المواد

محافظ املج يطمئن على صحة الفايدي

محافظ املج يطمئن على صحة الفايدي
http://almnatiq.net/?p=866353
أملج _ فايز السميري

زار محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم الاعلامي مسعود سلمان الفايدي في منزله بعد خروجه من مستشفى املج اثر تعرضة لاصابة كسر في احد اضلاع الصدر اطمأن خلالها على صحته داعياً الله له بالشفاء العاجل ، وكان يرافقه رئيس مركز صروم سليمان الجهني ورئيس مركز الحايل مسعد الحويطي.

من جهته اعرب “الفايدي” عن شكره لمحافظ املج على متابعته المستمره لحالته الصحية اثناء تنومه في المستشفى وسؤاله الدائم عن صحته وعلى زيارته التي كان لها بالغ الاثر في نفسه سائلاً الله ان يجعل ذلك في ميزان حسانه وان يبعد عنه كل شر.

 

روابط ذات صلة

في جمعية البر: محافظ أملج يشهد مبادرة فرحة العيد  

في جمعية البر: محافظ أملج يشهد مبادرة فرحة العيد  
محافظ املج يطلق مبادرة غذاونا واحد2(سلة العيد) في الشبحة

محافظ املج يطلق مبادرة غذاونا واحد2(سلة العيد) في الشبحة
أمانة تبوك تستخدم اليوم مايفوق الـ 23 ألف لتر من المعقمات لتطهير مايزيد عن 218 ألف متر مربع من المواقع بالمنطقة

أمانة تبوك تستخدم اليوم مايفوق الـ 23 ألف لتر من المعقمات لتطهير مايزيد عن 218 ألف متر مربع من المواقع بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*