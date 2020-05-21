محافظ املج يطمئن على صحة الفايدي

أملج _ فايز السميري

زار محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم الاعلامي مسعود سلمان الفايدي في منزله بعد خروجه من مستشفى املج اثر تعرضة لاصابة كسر في احد اضلاع الصدر اطمأن خلالها على صحته داعياً الله له بالشفاء العاجل ، وكان يرافقه رئيس مركز صروم سليمان الجهني ورئيس مركز الحايل مسعد الحويطي.

من جهته اعرب “الفايدي” عن شكره لمحافظ املج على متابعته المستمره لحالته الصحية اثناء تنومه في المستشفى وسؤاله الدائم عن صحته وعلى زيارته التي كان لها بالغ الاثر في نفسه سائلاً الله ان يجعل ذلك في ميزان حسانه وان يبعد عنه كل شر.