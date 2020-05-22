احدث الأخبار

أمانة منطقة جازان تصدر بيانا توضيحيا إشارة إلى تقرير الذي عرض في قناة الإخبارية السعودية
أبرز المواد
 أداء صلاة العشاء والتراويح وختم القران في المسجد الحرام
أبرز المواد
 مدني جازان: يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية وذلك وفق تنبيهات الارصاد المتقدمة
أبرز المواد
 أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم
أبرز المواد
 محافظ املج يطمئن على صحة الفايدي
منطقة تبوك
 الولايات المتحدة تسجّل 22,860 إصابة مؤكدة و 1,397 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا
أبرز المواد
 الداخلية تكشف عن عقوبة من يسهل الحصول على تصريح للتنقل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه
أبرز المواد
 حالة وفاة جديدة بمرض كورونا كوفيد ١٩ بسلطنة عمان
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الفلسطيني: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية
أبرز المواد
 الكشف عن إجمالي قيمة الخسائر المتوقعة لشركات الطيران في الشرق الأوسط هذا العام
أبرز المواد
 “الطيران المدني” تترأس أعمال اجتماع لجنة النقل الجوي
أبرز المواد
 أمانة الجوف تراقب المنشآت الغذائية خاصة الحلويات
أبرز المواد
أمانة منطقة جازان تصدر بيانا توضيحيا إشارة إلى تقرير الذي عرض في قناة الإخبارية السعودية

أمانة منطقة جازان تصدر بيانا توضيحيا إشارة إلى تقرير الذي عرض في قناة الإخبارية السعودية

أبرز المواد
أداء صلاة العشاء والتراويح وختم القران في المسجد الحرام

أداء صلاة العشاء والتراويح وختم القران في المسجد الحرام

أبرز المواد
مدني جازان: يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية وذلك وفق تنبيهات الارصاد المتقدمة

مدني جازان: يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية وذلك وفق تنبيهات الارصاد المتقدمة

أبرز المواد
أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

أبرز المواد

مدني جازان: يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية وذلك وفق تنبيهات الارصاد المتقدمة

مدني جازان: يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية وذلك وفق تنبيهات الارصاد المتقدمة
http://almnatiq.net/?p=866360
جازان _ فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات والمتغيرات الجوية التي تمر بها المنطقة خلال هذه الايام وذلك وفق ما ورد من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة .
وتشير هذه التنبيهات الى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الجمعة وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وتدني في مدى الرؤية .

‏‎واهاب العقيد الغامدي بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وذلك بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن ان تتعرض لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول اثناء هطول الأمطار والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم ويدعو الجميع لمتابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر بقنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني في حينه.

وأكد ان مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

 

روابط ذات صلة

أمانة منطقة جازان تصدر بيانا توضيحيا إشارة إلى تقرير الذي عرض في قناة الإخبارية السعودية

أمانة منطقة جازان تصدر بيانا توضيحيا إشارة إلى تقرير الذي عرض في قناة الإخبارية السعودية
أداء صلاة العشاء والتراويح وختم القران في المسجد الحرام

أداء صلاة العشاء والتراويح وختم القران في المسجد الحرام
أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*