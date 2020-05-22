أمانة منطقة جازان تصدر بيانا توضيحيا إشارة إلى تقرير الذي عرض في قناة الإخبارية السعودية

جازان _ فضة عطيف

اصدرت إمانة منطقة جازان بيانا توضيحيا .. إشارة الى التقرير الذي عرض في قناة الاخبارية السعودية مساء يوم الخميس الموافق ٢٨/ ٩/ ١٤٤١هـ بشأن قيام بلدية محافظة صبيا باغلاق سوق المحلة غوان وسوق ابوالقعايد للنفع العام ، وما ورد بالتقرير من أن هناك تكدس وازدحام وعدم تطبيق للاشتراطات الاحترازية لمجابهة فايروس كورونا ……….الخ

عليه تود أمانة منطقة جازان

أن توضح الآتي :-

أولا : بخصوص سوقي المحلة غوان وأبو القعايد للنفع العام فقد تم اغلاقها بناء على توصية من اللجنة المشكلة من ( بلدية محافظة صبيا ، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة ، وأمانة منطقة جازان ) وذلك لأن السوقين عبارة عن هناقر مملوكة ملكية خاصة ومخالفة للاشتراطات الصحية ويوجد بها ازدحام ومخالطة بين الباعة والمتسوقين ووضعها لايساعد البلدية على تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فايروس كورونا ، علماً بأنه عندما وردت لأمانة المنطقة بعض الشكاوي التي تتضمن المطالبة بفتحهما بحجة خدمتها لتلك القرى كونها الوحيدة حسب ماذكره المشتكين ولبعدهم عن سوق صبيا ، وبناء على تلك الشكاوي صدر توجيه سعادة امين منطقة جازان بتشكيل لجنة مكونة من ( مدير الخدمات ببلدية محافظة صبيا ، ومدير عام صحة البيئة بالأمانة ، ووكيل الأمين لشؤون البلديات ، ووكيل الأمين للخدمات ) للنظر في إمكانية تشغيل السوقين لفترة مؤقته ، وقد تم شخوص تلك اللجنة المشكلة من الأمانة على سوقي النفع العام في قريتي المحلة غوان وأبو القعايد واتضح لها أن السوقين تفتقر للاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بأسواق النفع العام كونها عبارة عن هناقر مفتوحة ولا يمكن من خلالها تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا ، وقد أيدت هذه اللجنة التي تم تكليفها من قبل سعادة أمين المنطقة ما أوصت به اللجنة المشكلة سابقاً من ( بلدية محافظة صبيا ، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة ، وأمانة منطقة جازان ) بإغلاق سوقي المحلة غوان وأبو القعايد ، وأن إغلاقهما لن يؤثر على استمرار السلسلة الغذائية لتوفر احتياجات السكان من الخضار والفواكه في الأسواق والسوبر ماركات في تلك القرى .

اما بخصوص سوق صبيا القديم للخضار والفواكه فقد تم اغلاقه ونقله لسوق الخضار والفواكه الجديد بناء على توصية لجنة مشكلة من (محافظة صبيا ، وبلدية محافظة صبيا ، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة ، وشرطة محافظة صبيا ، والدفاع المدني بمحافظة صبيا ، والمرور بمحافظة صبيا ) حيث اوصت تلك اللجنة بإغلاق ونقل سوق الخضار والفواكه القديم نظراً لما شهده السوق من مخالطة وازدحام كبيرين بين المتسوقين والباعة وعدم إمكانية تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا ونقله الى سوق صبيا للخضار والفواكه الجديد ، وقد قامت بلدية محافظة صبيا وبتوجيهات من سعادة امين المنطقة بسرعة انجاز وتذليل أي عقبات تحول دون سرعة تسليم أصحاب البسطات بائعي الخضار والفواكه بالسوق القديم ، محلات في الجزء الجاهز من سوق الخضار والفواكه الجديد ، وهو ماتم بالفعل وبإشراف مباشر من قبل المختصين بأمانة المنطقة وببلدية محافظة صبيا ، علماً بأن الصور التي ظهرت بالفيديوهات التي نشرت ضمن التقرير هي صور للسوق من الخارج ولا توضح واقع السوق من الداخل و ما قامت به البلدية من جهود في تطبيقها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا حمى الله بلادنا منه .. للمعلومية جرى نشره والله الموفق .