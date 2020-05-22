جمعية يمناكم بالجوف تنفذ عددًا من المبادرات الاجتماعية

الجوف - فواز الرويلي

نفذت جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف (يمناكم) حزمةً من المبادرات التطوعية و الأعمال الخيرية و التي استهدفت شرائح متنوعة من المجتمع الجوفي ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين و سلامتهم من فيروس كورونا ، وتأتي امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- و بتوجيه و متابعه من سمو أمير منطقة الجوف و نائبه .

– مبادرة (من يمناكم تسلم لنا يمناكم) والتي قدمت فيها الجمعية عددًا من الوجبات الخفيفة بلغت 850 وجبةً ؛ للمتطوعين المشاركين في المبادرات الميدانية لحملة تسوق بصحة والتي نفذتها إمارة المنطقة بتوجيه من سمو أمير منطقة الجوف ، ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، وذلك لدعم وتشجيع المتطوعين على الاستمرار بجهودهم في خدمة المجتمع .

– مبادرة (شكرًا لعطائكم) ؛ قامت الجمعية بتقديم بطاقات شكر للمتطوعين “عبر الأنترنت” ، تجاوزت أكثر من 2378 بطاقة ، وذلك لتفعيل الدور الاجتماعي في شكر المتطوعين على جهودهم وتشجيعهم في الاستمرار بعطائهم لخدمة المجتمع من خلال التواصل الاجتماعي .

– مبادرة (الحي الآمن) و التي جاءت تجاوبًا مع توجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ، و مبادرته حملة #كلنا_أهل ، فقد قامت الجمعية بإطلاق مبادرة “الحي الآمن” مع شركائها في الجمعيات الصحية على مستوى منطقة الجوف ضمن حملة “مجتمع واعي” و تم تدشينها بالمنطقة من قبل سمو أمير المنطقة و تهدف الى التطوع الاجتماعي من خلال اشراك ساكني الأحياء من أجل المحافظة على أمن حيهم الصحي ولدعم الجهات المعنية في مواجهة وتجاوز جائحة كورونا .

فقد تم تشكيل 30 مجموعة تطوعية تشمل أحياء منطقة الجوف ، و تضم أكثر من 375 متطوع مسجلين في منصة العمل التطوعي السعودية للقيام بمجموعة من الأنشطة التطوعية ؛ كالتوعية والتثقيف وحثّ أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية وكذلك تعقيم عددٍ من المواقع السكنية داخل الأحياء والدعم والإسناد لخدمة أهالي هذه الأحياء

كما سعت الجمعية لتوفير المستلزمات الأساسية للسكان وقت حظر التجول و توصيل السلال الغذائية والوجبات الساخنة للمستفيدين ، و عقدت الجمعية العديد من اللقاءات التوعوية عن بعد لأهالي الأحياء لتعريفهم بنظام التباعد الاجتماعي و حثّهم على البقاء في منازلهم .

فقد قام المتطوعون بأكثر من 1490 خدمة تطوعية ؛ بواقع 3969 ساعة تطوعية تم من خلالها توزيع أكثر من 2119 سلة غذائية ، و تقديم أكثر من 10،221 عينة فرز بصري ، وتوزيع أكثر من 15000 عبوة ماء ، وتعقيم أكثر من 22 موقع سكني .

هذا و استفاد من خدمات هذه المبادرة أكثر من 34288 ألف مستفيد وجاءت هذه المبادرة بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

– مبادرة ( يمناكم ما تنساكم)، فقد نفذت الجمعية و ضمن مشاركتها في حملة سمو أمير المنطقة #كلنااهل ، و مبادرة #فرحةصائم ، مبادرة تهدف إلى خدمة الصائمين من المحتاجين والأسر المتعففة في الأحياء السكنية في ظل هذه الظروف الراهنة ، وكذلك لخدمة العمالة التي تم نقلهم للمدارس ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك ضمن مبادرات و توجيه سمو أمير المنطقة ، و شارك فيها أكثر من 100 متطوع نفذوا من خلالها أكثر من 1372 خدمة اجتماعية ؛ بواقع 4568 ساعة تطوعية و تم توزيع 14447 وجبة سحور و 24318 وجبة إفطار صائم و استهدفت 38765 مستفيد ، و ذلك بالشراكة مع عددٍ من الجمعيات الخيرية في المنطقة ، و دعم من مطعم ماك ومطعم دومينز والجمعية الخيرية للمطاعم .