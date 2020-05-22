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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=866398
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض ، حائل , الجوف).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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