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هوك: إيران قد تنسحب من سوريا بسبب فيروس كورونا

هوك: إيران قد تنسحب من سوريا بسبب فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=866404
المناطق - وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، إن لدى طهران الآن دوافع متزايدة للانسحاب من سوريا، مع تفشي فيروس كورونا الذي “دمر” إيران.

وأضاف هوك في مقابلة مع مجلة “فورين بوليسي” مساء الخميس: “تعتقد إدارة ترامب أن لدى إيران حوافز متزايدة حاليا للانسحاب من الحملة العسكرية في سوريا والتي تقدر بمليارات الدولارات، حيث دمر تفشي وباء فيروس كورونا البلاد (إيران).. الولايات المتحدة شهدت نزوحا تكتيكيا للقوات الإيرانية من سوريا”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف 9 شخصيات، بينهم وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، و3 كيانات، الأمر الذي دانته الخارجية الإيرانية واعتبرته فشلا للعقوبات الأمريكية السابقة، معتبرة أن هذه العقوبات تعتبر خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة واشنطن على مثل هذه الانتهاكات.

ودعت طهران مرارا الولايات المتحدة إلى رفع عقوباتها لما تشكله عائقا لاستيراد المواد الأساسية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

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