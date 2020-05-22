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فاوتشي بتفاؤل حذر من نتائج لقاح كورونا: اخرجوا بالأقنعة وتباعدوا

فاوتشي بتفاؤل حذر من نتائج لقاح كورونا: اخرجوا بالأقنعة وتباعدوا

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فاوتشي بتفاؤل حذر من نتائج لقاح كورونا: اخرجوا بالأقنعة وتباعدوا

فاوتشي بتفاؤل حذر من نتائج لقاح كورونا: اخرجوا بالأقنعة وتباعدوا
http://almnatiq.net/?p=866410
المناطق - وكالات

أبدى مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، تفاؤله الحذر حول النتائج التي توصلت إليها شركة “موديرنا” في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وخلال لقاء على شبكة “سي إن إن” CNN، وصف فاوتشي النتائج المبكرة الإيجابية لدراسة المرحلة الأولى للقاح بأنها “علامة جيدة.. لأنها وصلت إلى عقبة مهمة في تطوير اللقاح لكنها انتهت”.

ونصح فاوتشي الأميركيين بالخروج للاستمتاع بالهواء النقي من اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من العدوى، قائلا: “أخرجوا، ارتدوا الأقنعة، ابقوا على بعد 6 أقدام (180 سم) من أي أحد لضمان التباعد الجسدي، واخرجوا”.

وأضاف: “فلتذهبوا للركض، أو للتنزه، أو للصيد، طالما تضعون قناع الوجه، وطالما أنكم تتحاشون الزحام ولستم في وضع يمكنكم من نقل الفيروس للآخرين.. فهذا سبب ارتداء القناع، وهذا هو الهدف من التباعد الجسدي”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد أن شركات أميركية عدة وصلت لمراحل متقدمة ليس فقط في إيجاد اللقاح وإنما في إنتاج العلاجات والأدوية، لافتا إلى سرعة البدء بالاختبارات.

يأتي ذلك فيما أحصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، 1397 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلن الرئيس ترمب عزمه تنكيس الأعلام الأميركية، تكريما لضحايا الوباء الفتاك الذي زاد عددهم عن 93 ألف وفاة.

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