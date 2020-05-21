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الأرصاد تتوقع أمطار على نجران والدفاع المدني يدعو للامتثال لتعليمات السلامة

الأرصاد تتوقع أمطار على نجران والدفاع المدني يدعو للامتثال لتعليمات السلامة

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الأرصاد تتوقع أمطار على نجران والدفاع المدني يدعو للامتثال لتعليمات السلامة

الأرصاد تتوقع أمطار على نجران والدفاع المدني يدعو للامتثال لتعليمات السلامة
http://almnatiq.net/?p=866422
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد ، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 9مساءً – بمشيئة الله -.
ودعا الدفاع المدني بنجران الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل في حالة الأمطار الشديدة ، كذلك تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.
ويمكن الإطلاع على إرشادات وتعليمات الدفاع المدني عبر موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa ، وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

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