أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا لمبادرة كسوة وهدية العيد بجمعية ساعد

المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد ، تبرعاً لمبادرة كسوة عيد الفطر المبارك لجميع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، وأكثر من 3000 هدية معايدة من سموه لأطفال أسر الجمعية والأخرى المتأثرة من الاجرءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة كورونا .

ويأتي ذلك ضمن مبادرة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ” عينين برأس ” التي تستهدف تقديراً لجهودهم رجال الصحة والأمن ، ومساندة للأسر المتأثرة بالإجراءات الاحترازية.