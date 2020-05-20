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أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا لمبادرة كسوة وهدية العيد بجمعية ساعد

أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا لمبادرة كسوة وهدية العيد بجمعية ساعد

منطقة الحدود الشمالية

أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا لمبادرة كسوة وهدية العيد بجمعية ساعد

أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا لمبادرة كسوة وهدية العيد بجمعية ساعد
http://almnatiq.net/?p=866426
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد ، تبرعاً لمبادرة كسوة عيد الفطر المبارك لجميع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، وأكثر من 3000 هدية معايدة من سموه لأطفال أسر الجمعية والأخرى المتأثرة من الاجرءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة كورونا .
ويأتي ذلك ضمن مبادرة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ” عينين برأس ” التي تستهدف تقديراً لجهودهم رجال الصحة والأمن ، ومساندة للأسر المتأثرة بالإجراءات الاحترازية.

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