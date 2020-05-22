تحطم طائرة باكستانية أثناء هبوطها في مطار كراتشي

تحطم طائرة باكستانية أثناء هبوطها في مطار كراتشي

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تحطم طائرة باكستانية أثناء هبوطها في مطار كراتشي

تحطم طائرة باكستانية أثناء هبوطها في مطار كراتشي
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المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة ركاب في كراتشي، جنوب البلاد، على متنها 107 ركاب.

وقال مسؤول من هيئة الطيران المدني الباكستانية إن الطائرة المحطمة تتبع الخطوط الجوية الحكومية.

وتحطمت الطائرة فوق منطقة سكنية بالقرب من مطار كراتشي، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا.

وكانت الطائرة قبل تحطمها تحاول الهبوط في المطار. وفور الحادث، شوهدت سحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.

وحسب مقاطع فيديو، بدت أجزاء من الطائرة المحطمة في المنطقة السكنية، فيما هرع سكان محليون وفرق إسعاف للمساعدة.

وكانت الطائرة في رحلة محلية من لاهور إلى كراتشي، وقبل الهبوط بدقيقة واحدة حدث خلل أدى لتحطم الطائرة.

وذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية أن المشكلة الفنية ظهرت في كوابح الطائرة لدى الهبوط.

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