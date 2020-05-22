أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت أمطار رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم .
“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت أمطار رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
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