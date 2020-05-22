أمانة الشرقية تطلق مبادرة (احلق في بيتك) لحلاقة ذاتية آمنة في عيد الفطر المبارك

المناطق - الدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة ” احلق في بيتك “، التي تهدف للالتزام بالحلاقة الآمنة في المنزل، والمشاركة بفرحة العيد، وذلك عبر تقديم هدية عبارة عن ( عدة حلاقة )؛ حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم وتحقيقاً للهدف المنشود من منع الحلاقة في صوالين الحلاقة، إنفاذاً لأوامر حكومتنا الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في حين بلغ عدد علب الحلاقة 10 آلاف علبة، قام بتوزيعها 63 متطوع، تم توزيعهم في 4 مجمعات تجارية، و مركزين تموين حصيلة اليوم الأول للمبادرة، وجميعها ما بين الدمام، الظهران والخبر.

وتضمّنت العلبة أدوات حلاقة اشتملت على مقص، مشط، موس حلاقة، معجون حلاقة.

يُذكر أن المبادرة مستمرة لثلاث أيام، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، وهي ضمن سلسلة من الأعمال الوقائية كالتعقيم والتطهير ومراقبة المنتجات والوقوف على المراكز التجارية ورصد المخالفات التي تأتي ضمن مخالفة الأنظمة والقوانين التي أطلقتها وزارة الشؤون والبلدية في وقت سابق.

