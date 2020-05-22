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أمانة تبوك تقف على ١٨٥ منشأة وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية

أمانة تبوك تقف على ١٨٥ منشأة وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية

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أمانة الشرقية تطلق مبادرة (احلق في بيتك) لحلاقة ذاتية آمنة في عيد الفطر المبارك

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أمانة تبوك تقف على ١٨٥ منشأة وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية

أمانة تبوك تقف على ١٨٥ منشأة وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=866479
تبوك - علي العميري
ضمن مبادرتها المستمرة كخط دفاع أول للحد لسلامة الأغذية من تفشي فيروس كورونا  ؛ نفذت أمانة منطقة تبوك مساء أمس ، جولات رقابية عديدة  للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية ، حيث وقفت الفرق الرقابية على ١٨٥ منشأة لمتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة ، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وغلق المحلات المخالفة للأنظمة .
ووجهت ” أمانة تبوك ” بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين، مبينةً أن هذه الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية الموجهة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.
وقالت :  أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات  صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، وبمتابعة دائمة من قبل أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق الذي دائما مايؤكد على تطبيق أنجح الاحترازات والاشتراطات الصحية .
وأضافت : لقد بلغت  الجولات الرقابية الصحية التي قام بها مراقبي صحة البيئة اليوم ١٨٥ جولة رقابية ، وعدد 36 جولة من أعمال النظافة ، تم على إثرها إنذار ومخالفة 56 محل ومصادرة 171 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين ، مؤكدةً حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي ستضمن – بمشيئة الله – عدم انتشار هذا الفيروس، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها تراقب عن كثب سير العمل في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة المستثناة من قرار الإغلاق، بالتشديد الدائم عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة .

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