نادي الجندل يعلن عن الفائزين بمسابقة ليان المرخان لترتيل القرآن

الجوف - محمد الحسن

أعلن نادي الجندل الرياضي في منطقة الجوف أسماء الفائزين في مسابقة ليان المرخان لترتيل القرآن والتي شارك في أكثر من 90 متسابق و متسابقة من جميع الأعمار و من مناطق المملكة العربية السعودية بجوائز أكثر من 6 آلاف وأطلقت المسابقة في بداية شهر رمضان المبارك 1441 بمتابعة رئيس النادي الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الحجاج و إشراف القسم الثقافي و الاجتماعي بالنادي .

وجاءت المسابقة لتحمل اسم الطفلة ليان المرخان والتي تتعالج منذ عدة سنوات من مرض السرطان شفاها الله وقال والدها الشاعر عبدالرحمن المرخان في تغريدة له : عندما تكون البادرة تجاه كتاب الله الكريم وباسم – ليان – فاعلم أن نادي الجندل أصبح نادياً انسانياً ، بكل معنى الكلمة ، قبل أن يكون رياضياً .. شكرا لكم بحجم وقدر كتاب الله في اللوح المحفوظ ، وبقدر كتاب الله في قلوب المؤمنين ..

والله ان عيني دمعت ، جزاكم الله خير الجزاء نادينا ️

وجاءت المشاركات تحمل وسم #مسابقه_ليان_المرخان_لترتيل_ القران ونعلن الفائزين بالمسابقة حيث تم التقييم عن طريق لجنة مختصة و لهم منّا خالص الشكر والتقدير

المركز الأول ماجد عبدالسلام نذير

المركز الثاني مسلط التميمي

المركز الثالث علي عبدالرحمن إبراهيم

المركز الرابع فهيم سيف

المركز الخامس خالد حمود العكوف

المركز السادس محمود حافظ

وفي الختام قدم المتسابقين و الفائزين شكرهم وتقديرهم لإدارة نادي الجندل الرياضي في منطقة الجوف و سائلين الله الشفاء العاجل للطفلة ليان المرخان و جميع مرضى المسلمين .