شاهد.. يوسف بن علوي في تسجيل صوتي يتأمر مع القذافي ضد المملكة

المناطق-الرياض

كشف تسجيل صوتي مسرب عن تآمر طرف جديد ضد المملكة وأمنها واستقرارها ومحاولة تفتيتها بالتعاون مع الرئيس الليبي الهالك “معمر القذافي.

وحسب حسابات معارضة وناشطة يظهر أن الطرف الجديد هو وزير الخارجية العماني الحالي “يوسف بن علوي”، الذي يعرف بصاحب الرحلات المكوية بين طهران ومسقط.

وليس هذا التآمر بجديد من مسئول خليجي فقد سبق في ذلك أمير قطر السابق حمد بن خليفة الذي تآمر مع القذافي ذد المملكة خلال تسجيل صوتي وضح فيه حجم حقد الرجلين على المملكة وتمنيهما زوالها.