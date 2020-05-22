تعذر رؤية هلال شوال.. وتوقعات بإعلان الأحد أول أيام العيد

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أكد عدد من المترائين في مرصدي سدير وتمير، تعذر رؤية هلال شهر شوال 1441 ، مساء اليوم الجمعة، مرجحين أن تعلن المحكمة العليا أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويُنتظر استكمال إجراءات تسجيل الرؤية ورفعها للمحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم؛ لإعلان البيان الرسمي، بتحديد أول أيام العيد.

ودعت المحكمة العليا إلى تحري هلال شهر شوال لهذا العام، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها: “تتوجه إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة بتحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 “.

وتابعت: “ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.