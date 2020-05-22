احدث الأخبار

الصحة : إجراء صحي جديد (أسورة “تطمّن” الذكية ) للمواطنين العائدين للمملكة
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ93 وتهيب بالجميع الالتزام بقرار منع التجول الشامل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم
أبرز المواد
 تعذر رؤية هلال شوال.. وتوقعات بإعلان الأحد أول أيام العيد
أبرز المواد
 وسائل إعلام باكستانية: نجاة 32 من ركاب طائرة كراتشي المنكوبة
أبرز المواد
 السماوات المفتوحة.. ماذا يعني انسحاب ترامب “الثالث”؟
أبرز المواد
 ترامب يأمر بحرق هكتارات من حقول القمح في سوريا
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تختتم ماراثون القراءة برقم قياسي يتجاوز 606 آلاف صفحة
أبرز المواد
 القرة بوللي.. مسرح معركة جديدة بين الجيش الليبي والميليشيات
أبرز المواد
 “فرجت”: سداد مديونية (922) مواطناً ومقيماً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية بأكثر من (119) مليون ريال
أبرز المواد
 تجارة القصيم تنفذ 2015 جولة على منافذ بيع زكاة الفطر ومحلات تجارية تسفر عن 120 مخالفة
منطقة القصيم
 شاهد.. يوسف بن علوي في تسجيل صوتي يتأمر مع القذافي ضد المملكة
أبرز المواد
 بلدية القطيف تغلق مركز تموين لوجود آثار قوارض فيما تواصل الجولات الرقابية الميدانية
المنطقة الشرقية
الصحة : إجراء صحي جديد (أسورة “تطمّن” الذكية ) للمواطنين العائدين للمملكة

الصحة : إجراء صحي جديد (أسورة “تطمّن” الذكية ) للمواطنين العائدين للمملكة

أبرز المواد
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ93 وتهيب بالجميع الالتزام بقرار منع التجول الشامل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ93 وتهيب بالجميع الالتزام بقرار منع التجول الشامل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم

أبرز المواد
تعذر رؤية هلال شوال.. وتوقعات بإعلان الأحد أول أيام العيد

تعذر رؤية هلال شوال.. وتوقعات بإعلان الأحد أول أيام العيد

أبرز المواد
وسائل إعلام باكستانية: نجاة 32 من ركاب طائرة كراتشي المنكوبة

وسائل إعلام باكستانية: نجاة 32 من ركاب طائرة كراتشي المنكوبة

أبرز المواد

وسائل إعلام باكستانية: نجاة 32 من ركاب طائرة كراتشي المنكوبة

وسائل إعلام باكستانية: نجاة 32 من ركاب طائرة كراتشي المنكوبة
http://almnatiq.net/?p=866534
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن عشرات الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت اليوم الجمعة في كراتشي، نجوا في الحادث.

ونقلت صحيفة The Nation الباكستانية على موقعها الإلكتروني عن مصادر إعلامية تأكيدها أن 15 راكبا مصابا من الطائرة المنكوبة التي كان على متنها نحو مائة شخص نقلوا إلى المستشفى المدني في كراتشي، فيما نقل 17 آخرون (بينهم 8 نساء) إلى مستشفى ثان.

كما أفادت وسائل إعلام بانتشال نحو عشرين شخصا على قيد الحياة من تحت الأنقاض في مكان تحطم الطائرة بمنطقة موديل كولوني السكنية.

وبث التلفزيون المحلي لقطات تظهر العثور على رضيع على قيد الحياة في موقع تحطم الطائرة.

وأفاد المتحدث باسم مؤسسة إيدهي غير الحكومية للرعاية الاجتماعية سعد إيدهي حسب صحيفة DAWN اليومية، بأن جثث 35 ضحية على الأقل نقلت من موقع الحادث إلى مستشفيات مختلفة.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في موقع الحادث بمشاركة قوات الجيش.

روابط ذات صلة

الصحة : إجراء صحي جديد (أسورة “تطمّن” الذكية ) للمواطنين العائدين للمملكة

الصحة : إجراء صحي جديد (أسورة “تطمّن” الذكية ) للمواطنين العائدين للمملكة
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ93 وتهيب بالجميع الالتزام بقرار منع التجول الشامل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ93 وتهيب بالجميع الالتزام بقرار منع التجول الشامل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم
تعذر رؤية هلال شوال.. وتوقعات بإعلان الأحد أول أيام العيد

تعذر رؤية هلال شوال.. وتوقعات بإعلان الأحد أول أيام العيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*