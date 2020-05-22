احدث الأخبار

27 وفاة و952 إصابة جديدة في تركيا
أبرز المواد
 بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة
أبرز المواد
 القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه بالرياض
أبرز المواد
 طفل يتجاوز عدد متابعيه 4 ملايين بعد “تنطيطه” الكرة أكثر من 3 آلاف مرة
أبرز المواد
 “موارد الرياض” يضبط عدة مخالفات للعمل في حملات مشتركة على بعض المباني والمزارع
أبرز المواد
 الإطاحة بعصابة إجرامية من 7 أشخاص احتالوا على المواطنين والمقيمين لجمع الأموال
أبرز المواد
 العثيمين يجري مشاورات مع وزير خارجية فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين
أبرز المواد
 مصر.. تسجيل 783 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة : إجراء صحي جديد (أسورة “تطمّن” الذكية ) للمواطنين العائدين للمملكة
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ93 وتهيب بالجميع الالتزام بقرار منع التجول الشامل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم
أبرز المواد
 تعذر رؤية هلال شوال.. وتوقعات بإعلان الأحد أول أيام العيد
أبرز المواد
 وسائل إعلام باكستانية: نجاة 32 من ركاب طائرة كراتشي المنكوبة
أبرز المواد
27 وفاة و952 إصابة جديدة في تركيا

27 وفاة و952 إصابة جديدة في تركيا

أبرز المواد
بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة

بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة

أبرز المواد
القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه بالرياض

القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه بالرياض

أبرز المواد
طفل يتجاوز عدد متابعيه 4 ملايين بعد “تنطيطه” الكرة أكثر من 3 آلاف مرة

طفل يتجاوز عدد متابعيه 4 ملايين بعد “تنطيطه” الكرة أكثر من 3 آلاف مرة

أبرز المواد

العثيمين يجري مشاورات مع وزير خارجية فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

العثيمين يجري مشاورات مع وزير خارجية فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين
http://almnatiq.net/?p=866546
المناطق_واس

أجري معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , اتصالا هاتفيا مع معالي وزير خارجية دولة فلسطين، الدكتور رياض المالكي تم خلاله بحث التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية وعلى رأسها الإجراءات الأحادية التي تنوي إسرائيل القيام بها لضم أراضي عربية والتي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
وأكد الجانبان أهمية بذل الجهود على كافة الأصعدة لمنع تنفيذ خطط الضم ووقف سياسة الاستيطان غير القانونية بموجب القانون الدولي.
كما اتفق الجانبان على أهمية عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لبحث هذه التطورات وذلك في أقرب وقت ممكن.
هذا وسيواصل معالي الأمين العام مشاوراته مع الدول المعنية لتحديد موعد الاجتماع.

روابط ذات صلة

27 وفاة و952 إصابة جديدة في تركيا

27 وفاة و952 إصابة جديدة في تركيا
بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة

بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة
القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه بالرياض

القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*