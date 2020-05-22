العثيمين يجري مشاورات مع وزير خارجية فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

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أجري معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , اتصالا هاتفيا مع معالي وزير خارجية دولة فلسطين، الدكتور رياض المالكي تم خلاله بحث التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية وعلى رأسها الإجراءات الأحادية التي تنوي إسرائيل القيام بها لضم أراضي عربية والتي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الجانبان أهمية بذل الجهود على كافة الأصعدة لمنع تنفيذ خطط الضم ووقف سياسة الاستيطان غير القانونية بموجب القانون الدولي.

كما اتفق الجانبان على أهمية عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لبحث هذه التطورات وذلك في أقرب وقت ممكن.

هذا وسيواصل معالي الأمين العام مشاوراته مع الدول المعنية لتحديد موعد الاجتماع.