طفل يتجاوز عدد متابعيه 4 ملايين بعد “تنطيطه” الكرة أكثر من 3 آلاف مرة

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سلط تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية الضوء على الطفل الإيراني آرات حسيني البالغ 6 أعوام، بعد قيامه بتنطيط الكرة 3000 مرة

ونشر الطفل الإيراني الموهوب منذ عدة أيام فيديو عبر صفحته في “إنستغرام”، وهو ينطط الكرة لأكثر من 3 آلاف مرة

وحظي الفيديو بأكثر من مليون مشاهدة ليتجاوز عدد متابعيه حاجز الـ4 ملايين شخص حول العالم، بعد أن كان حوالي 3.8 مليون قبل نشره للفيديو

ونشر آرات صاحب عضلات البطن البارزة والذي يعيش حاليا مع عائلته في إنجلترا، فيديو في الـ12 من أبريل الماضي، قال فيه: “مرحبا ليونيل ميسي، أنا أحبك”، قبل أن يقوم بتنطيط الكرة ويسددها بضربة مقصية رائعة في الشباك

ولاقى الفيديو رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحقق حتى الآن أكثر من 6 ملايين مشاهدة، حتى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني علق على الفيديو على صفحة الطفل بالقول: “شكرا لك آرات، أرى الكثير من الجودة في لعبك.. عناق حار”

ولا يخفي آرات عشقه لميسي، ويعتبره مثله الأعلى في عالم الساحرة المستديرة