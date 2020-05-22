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“البيئة” تستكشف وتعالج 70.42 ألف هكتار من الجراد الصحراوي في 5 مناطق

“البيئة” تستكشف وتعالج 70.42 ألف هكتار من الجراد الصحراوي في 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=866549
المناطق_واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الفرق الميدانية، أكملت خلال الفترة من 1 وحتى 15 مايو الجاري استكشاف ومعالجة 70,425 هكتاراً من الجراد الصحراوي في 5 مناطق شملت: مسح 63,870 هكتاراً ومعالجة نحو 6555 هكتاراً، وذلك في الرياض والشرقية وحائل ونجران والقصيم.
وأوضحت الوزارة، أن المساحة المستكشفة خلال 15 يوماً في المنطقة الشرقية بلغت نحو 35,020 هكتاراً والمساحة المعالجة 4970 هكتاراً، بينما بلغت المساحة المستكشفة في الرياض نحو 11770 هكتاراً، وتم معالجة 780 هكتاراً، وفي منطقة حائل تم استكشاف 8610 هكتارات ومعالجة 615 هكتاراً، وفي منطقة نجران بلغت مساحة الاستكشاف 3400 هكتار والمعالجة تمت في 190 هكتاراً، وتم استكشاف 5070 هكتاراً في منطقة القصيم، مشيرة إلى أن إجمالي التقارير الصادرة بلغت 233 تقريراً توزعت في المناطق المستهدفة.
وأكدت الوزارة، أن الفرق الميدانية تواصل أعمال الاستكشاف وتتابع حركة الأسراب، ومتى ما استقرت في منطقة ما يتم مكافحتها مباشرة.
وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، تنفيذ الخطط الموسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما يوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

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