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“موارد الرياض” يضبط عدة مخالفات للعمل في حملات مشتركة على بعض المباني والمزارع

“موارد الرياض” يضبط عدة مخالفات للعمل في حملات مشتركة على بعض المباني والمزارع
http://almnatiq.net/?p=866554
المناطق_الرياض

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الشريكه الممثلة بوزارتي الصحة والتجارة وأمانة منطقة الرياض والضبط الميداني والدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء حملاتها المستمرة حيث أسفرت الخمس حملات التي نفذت هذا الأسبوع عن ضبط ( 7 ) مخالفات لنظام العمل والإقامة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة في بعض المباني والوحدات السكنية والمزارع التي استخدمت لصناعة وتخزين المواد الغذائية الفاسدة وتم إتخاذ اللازم حسب الإختصاص لكل جهه.

وذكر مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن هذه الحملات تأتي امتداداً للحملات المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع إستغلال الظروف الراهنة ، مؤكداً إستمرارها بلا توقف للتأكد والتحقق من إلتزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

فيما شدد بدر العتيبي مدير إدارة التفتيش بالمكتب على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء الشركات والمؤسسات أو الأفراد وفقا للقرارات الوزارية ، مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل مامن شأنه الضرر بالوطن والمواطن .

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