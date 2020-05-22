احدث الأخبار

بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة
أبرز المواد
 القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه بالرياض
أبرز المواد
 طفل يتجاوز عدد متابعيه 4 ملايين بعد “تنطيطه” الكرة أكثر من 3 آلاف مرة
أبرز المواد
 “موارد الرياض” يضبط عدة مخالفات للعمل في حملات مشتركة على بعض المباني والمزارع
أبرز المواد
 الإطاحة بعصابة إجرامية من 7 أشخاص احتالوا على المواطنين والمقيمين لجمع الأموال
أبرز المواد
 العثيمين يجري مشاورات مع وزير خارجية فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين
أبرز المواد
 مصر.. تسجيل 783 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة : إجراء صحي جديد (أسورة “تطمّن” الذكية ) للمواطنين العائدين للمملكة
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ93 وتهيب بالجميع الالتزام بقرار منع التجول الشامل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم
أبرز المواد
 تعذر رؤية هلال شوال.. وتوقعات بإعلان الأحد أول أيام العيد
أبرز المواد
 وسائل إعلام باكستانية: نجاة 32 من ركاب طائرة كراتشي المنكوبة
أبرز المواد
 السماوات المفتوحة.. ماذا يعني انسحاب ترامب “الثالث”؟
أبرز المواد
بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة

بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة

أبرز المواد
القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه بالرياض

القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه بالرياض

أبرز المواد
طفل يتجاوز عدد متابعيه 4 ملايين بعد “تنطيطه” الكرة أكثر من 3 آلاف مرة

طفل يتجاوز عدد متابعيه 4 ملايين بعد “تنطيطه” الكرة أكثر من 3 آلاف مرة

أبرز المواد
“موارد الرياض” يضبط عدة مخالفات للعمل في حملات مشتركة على بعض المباني والمزارع

“موارد الرياض” يضبط عدة مخالفات للعمل في حملات مشتركة على بعض المباني والمزارع

أبرز المواد

بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة

بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة
http://almnatiq.net/?p=866558

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات؛ خدمة المساعد الذكي التي تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات البلدية على مدار الساعة ودون أي تدخل بشري.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات المهندس نايف هوساوي، أن خدمة المساعد الذكي التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات البلدية وتعزيز فرص تبنّيها لحلول الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن رخص البناء بأنواعها وإمكانية طباعتها، وخدمة الحفريات؛ وهي متاحة لمقاولي الحفريات، وخدمة الإفصاح عن مساكن العمال التي تم تدشينها مؤخراً.

وأشار المهندس هوساوي إلى أن هذه الحزمة من الخدمات تأتي كمرحلة أولى وجارٍ تطوير وإضافة خدمات أخرى؛ حيث استفاد من خدمة المساعد الذكي ما يقارب ٢٣٠ عميلًا وبعدد مرات الاستعلام تفوق ٦٤٠ أمر استعلام.

روابط ذات صلة

القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه بالرياض

القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه بالرياض
طفل يتجاوز عدد متابعيه 4 ملايين بعد “تنطيطه” الكرة أكثر من 3 آلاف مرة

طفل يتجاوز عدد متابعيه 4 ملايين بعد “تنطيطه” الكرة أكثر من 3 آلاف مرة
“موارد الرياض” يضبط عدة مخالفات للعمل في حملات مشتركة على بعض المباني والمزارع

“موارد الرياض” يضبط عدة مخالفات للعمل في حملات مشتركة على بعض المباني والمزارع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*