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تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الكلي بسبب ‘كورونا’

تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الكلي بسبب ‘كورونا’
http://almnatiq.net/?p=866590
المناطق_علي العميري
بدأت شرطة منطقة تبوك بتطبيق قرار منع التجول كليا وذلك عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة  والذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية، الموافق 27 مايو 2020 م.
وشهدت تبوك خلو شوارعها من المركبات
بأستثناء تواجد الفئات المستثناة.
 وقامت شرطة منطقة تبوك بانتشار  دورياتها وتواجد قوة من رجال الامن من ضباط وافراد في جميع الشوارع والتقاطعات لمتابعة تنفيذ قرار منع التجول الكلي في مدينة تبوك وباقي محافظات ومراكز وقرى المنطقة ،
فيما استمرت المحال التجارية التي لم يشملها قرار المنع مثل مراكز بيع المواد الغذائية والمخابز والصيدليات ولوحظ وفرة في المعروض من مواد غذائية ولم يسجل اي مركز من المراكز التجارية التي شملتها جولة ” المناطق ” قله في المعروض من المواد الغذائية والخضروات والفواكه.

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