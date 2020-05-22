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440 جولة رقابية نفذتها الإدارة النسائية بأمانة الجوف

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440 جولة رقابية نفذتها الإدارة النسائية بأمانة الجوف

440 جولة رقابية نفذتها الإدارة النسائية بأمانة الجوف
http://almnatiq.net/?p=866591
المناطق_الجوف

نفذت أمانة منطقة الجوف حملات رقابية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة بتوجيه ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .
وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله بن بدر الماجد أن الادارة النسائية نفذت جولات رقابية بلغت 440 جولة من تاريخ السادس من رمضان المبارك مع بداية افتتاح المراكز التجارية المولات بالإضافة الى المنشآت الغذائية وأسفرت عن تصحيح بعض الملاحظات وضبط عدد من المخالفات لعدد من المحلات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأكد الماجد أن هذه الجولات تهدف للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المراكز التجارية والأسواق المركزية عبر جولات رقابية يومية مستمرة تهدف المحافظة على سلامة الجميع .

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