احدث الأخبار

وكالة المسجد النبوي تنجز أكثر من 10 آلاف مهمة عن بعد
أبرز المواد
 440 جولة رقابية نفذتها الإدارة النسائية بأمانة الجوف
أبرز المواد
 تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الكلي بسبب ‘كورونا’
أبرز المواد
 رئيس ليفربول: غياب الجماهير عن الملاعب سيستمر فترة طويلة
أبرز المواد
 “البيئة” تستكشف وتعالج 70.42 ألف هكتار من الجراد الصحراوي في 5 مناطق
أبرز المواد
 السماح لمؤذِّني الجوامع والمساجد بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت
أبرز المواد
 أمير الرياض يثمن جهود مبادرة “جمعية ذوي شهداء الواجب” في تقديم خدمة الإفطار لرجال الأمن
أبرز المواد
 ترامب يدعو فتح أماكن العبادة بعد غلقها لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 البلديات”: أكثر من 106 آلاف فرد وآلية باشروا أعمال النظافة خلال رمضان لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 27 وفاة و952 إصابة جديدة في تركيا
أبرز المواد
 بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة
أبرز المواد
 القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه بالرياض
أبرز المواد
وكالة المسجد النبوي تنجز أكثر من 10 آلاف مهمة عن بعد

وكالة المسجد النبوي تنجز أكثر من 10 آلاف مهمة عن بعد

أبرز المواد
440 جولة رقابية نفذتها الإدارة النسائية بأمانة الجوف

440 جولة رقابية نفذتها الإدارة النسائية بأمانة الجوف

أبرز المواد
تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الكلي بسبب ‘كورونا’

تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الكلي بسبب ‘كورونا’

أبرز المواد
رئيس ليفربول: غياب الجماهير عن الملاعب سيستمر فترة طويلة

رئيس ليفربول: غياب الجماهير عن الملاعب سيستمر فترة طويلة

أبرز المواد

وكالة المسجد النبوي تنجز أكثر من 10 آلاف مهمة عن بعد

وكالة المسجد النبوي تنجز أكثر من 10 آلاف مهمة عن بعد
http://almnatiq.net/?p=866601
المناطق_المدينة

أنجزت وكالة المسجد النبوي 10500 مهمة عن بعد خلال الفترة من 20 من شهر رجب وحتى 29 من شهر رمضان المبارك الحالي عبر الأنظمة الإلكترونية التي هيأتها الوكالة لتسيير أعمال مختلف الإدارات والأقسام خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا ، وذكرت الوكالة في إحصائية أصدرتها , أن المهام والأعمال والإجراءات التي تم تنفيذها “عن بعد” بلغت 6292 معاملة, إضافة إلى إتمام 13176 إجراء مرتبطة بمهام العمل, في حين بلغ إجمالي حالات دخول الموظفين للأنظمة الإلكترونية 9821 حالة دخول عن بعد, إلى جانب 196 عملية دخول للموظفين لمنصة الإنجاز عن بعد, فيما بلغ عدد البلاغات التي قدمها موظفو الوكالة عبر تطبيق الواتس آب 155 بلاغاً, إضافة إلى 155 بلاغاً وردت عبر نظام البلاغات الإلكتروني, كما جرى تقديم 387 خدمة عن بعد بشكل مباشر, فيما تم تدريب 105 قياديين وإداريين عن بعد على كيفية العمل على الأنظمة الإلكترونية بالوكالة.

روابط ذات صلة

440 جولة رقابية نفذتها الإدارة النسائية بأمانة الجوف

440 جولة رقابية نفذتها الإدارة النسائية بأمانة الجوف
تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الكلي بسبب ‘كورونا’

تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الكلي بسبب ‘كورونا’
رئيس ليفربول: غياب الجماهير عن الملاعب سيستمر فترة طويلة

رئيس ليفربول: غياب الجماهير عن الملاعب سيستمر فترة طويلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*