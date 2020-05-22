وكالة المسجد النبوي تنجز أكثر من 10 آلاف مهمة عن بعد

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أنجزت وكالة المسجد النبوي 10500 مهمة عن بعد خلال الفترة من 20 من شهر رجب وحتى 29 من شهر رمضان المبارك الحالي عبر الأنظمة الإلكترونية التي هيأتها الوكالة لتسيير أعمال مختلف الإدارات والأقسام خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا ، وذكرت الوكالة في إحصائية أصدرتها , أن المهام والأعمال والإجراءات التي تم تنفيذها “عن بعد” بلغت 6292 معاملة, إضافة إلى إتمام 13176 إجراء مرتبطة بمهام العمل, في حين بلغ إجمالي حالات دخول الموظفين للأنظمة الإلكترونية 9821 حالة دخول عن بعد, إلى جانب 196 عملية دخول للموظفين لمنصة الإنجاز عن بعد, فيما بلغ عدد البلاغات التي قدمها موظفو الوكالة عبر تطبيق الواتس آب 155 بلاغاً, إضافة إلى 155 بلاغاً وردت عبر نظام البلاغات الإلكتروني, كما جرى تقديم 387 خدمة عن بعد بشكل مباشر, فيما تم تدريب 105 قياديين وإداريين عن بعد على كيفية العمل على الأنظمة الإلكترونية بالوكالة.