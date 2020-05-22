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أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم “تراحم”

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أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم “تراحم”

أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم “تراحم”
http://almnatiq.net/?p=866602
المناطق_واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، دعماً للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم في المنطقة “تراحم”.
ودعا سموه رجال الأعمال، والقطاع الخاص لدعم جهود هذه اللجنة التي تقدم الكثير لفئة مهمة في المجتمع، وتحتاج إلى وقفة ومساندة من الجميع، مؤكدا أن للسجناء وأسرهم حقٌ من خلال التخفيف عنهم والتعاطف معهم بإنسانية ومحبة، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله- ، لأفراد المجتمع كافة .

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