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محافظ أملج يتابع أعمال الجمعيات الشمالية لدعم المستفيدين

محافظ أملج يتابع أعمال الجمعيات الشمالية لدعم المستفيدين

منطقة تبوك
منصة “جسور” الحديثة بوابة الكترونية لرقمنة الأعمال الخيرية لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

منصة “جسور” الحديثة بوابة الكترونية لرقمنة الأعمال الخيرية لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

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محافظ أملج يتابع أعمال الجمعيات الشمالية لدعم المستفيدين

محافظ أملج يتابع أعمال الجمعيات الشمالية لدعم المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=866615
المناطق- أملج- فايز السميري
بمتابعة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك ، ومواصلة لحملة سموه تحت شعار “يدا بيد” التي اطلقها أمير المنطقة حفظة الله ، واصل محافظ أملج زياراته الميدانية لمراكز الجمعيات الخيرية الشمالية من المحافظة بمراكز عمق ومرخ والعنبجه وذرفي وبحضور رؤساء المراكز ومدراء الجمعيات واعضاء مجالس الإداره ، وبحضور الشيخ ناجي المرواني والدكتور محمد السيد من جمعية البر بأملج ، حيث دشن “سلة العيد” في جميع المراكز الشماليه والتي قدمت كل جمعية  خدمات متنوعة تشمل توفير الاحتياجات المعيشية والصحية والتوعية الصحية والدعم الاجتماعي والتوعية الأسرية، وتوزيع شيكات مالية
ونجحت مبادرة “يدا بيد ” بالوصول إلى المستهدفين وتوزيع سلات المواد الغذائية والوجبات بسواعد المتطوعين وكذلك من منسوبي الجمعيات الخيرية في أملج .
وشدد محافظ املج على ضرورة إيصال المبادرة للمحتاجين والمتضررين من المواطنين والمقيمين الذين تأثروا من جائحة فيروس كورونا المستجد في المراكز الشماليه وكذلك المستفيدين في كل مركز وفق الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها وزارة الصحة وطال خيرها جميع المستفيدين وجميع المتأثرين من إجرائات الحظر سواء من المقيمين النظاميين أو المخالفين.
وأشاد ” البازعي ” بالجهود التي يبذلها الجميع في جمعية البر بأملج الجمعيه الأم لباقي الجمعيات بالمراكز وخص بالذكر المتطوعين الذي يقدمون الكثير من الجهد والعطاء وبالتعاون والدعم الذي يبديه أفراد مجتمع محافظة أملج لتحقق حملة “يدا بيد” أهدافها.

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