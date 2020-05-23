بمبلغ تجاوز 2.5 مليون جمعية حركية تقدم مبادرات وتساند مستفيديها من ذوي الإعاقة الحركية

المناطق_فلاج الشعيفاني

كشفت إحصائية صدرت عن جمعية الإعاقة الحركية للكبار ” حركية ” عن الأعمال والإجراءات الاحترازية التي نفذتها الجمعية ، والمبادرات النوعية التي أطلقتها لذوي الإعاقة الكبار وأسرهم خلال جائحة كورونا .

حيث أنفقت الجمعية مبلغ ( 2.517.000 ) مليون ريال لتنفيذ تلك المبادرات التي اشتملت على توزيع ( 2650 ) سلة غذائية ووقائية لذوي الإعاقة الحركية بمبلغ ( 1.060.000 ) ريال، واستفاد عدد ( 491 ) مستفيد ومستفيدة من المستلزمات الطبية الشخصية بمبلغ (533.200 ) ريال ، كما أنفقت الجمعية مبلغ ( 38.500 ) ريال على خدمة النقل الطارئ، الذي يعني بنقل مرضى غسيل الكلي والمواعيد الضرورية وحالات الطوارئ ، ونفذت عدد ( 385 ) حالة نقل طارئ .

وبادرت الجمعية بتقديم مساعدات مالية بقيمة ( 839.000 ) ريال ، استفاد منها ( 621 ) مستفيد ومستفيدة . وتضمنت المبادرات أيضا خدمة الصيانة الطارئة للكراسي والتعقيم، حيث قدمت الجمعية ( 157 ) خدمة صيانة ، اشتملت على تغيير البطاريات والأعطال وحالات الكسر ، بتكلفة بلغت ( 47.100 ) ريال ..

واحتوت المبادرات أيضا على مساندة مركز القيادة والتحكم في نقل المواطنين من ذوي الإعاقة الحركية القادمين من خارج المملكة ، لمقرات الحجر التابعة لوزارة الصحة .

إضافة إلى ذلك فقد أطلقت الجمعية مبادرة توصيل احتياجات ذوي الإعاقة مجانا، بالتعاون مع أحد التطبيقات المرخص لها من قبل هيئة الاتصالات ، ومبادرة أخرى تعنى بتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الشخصية لذوي الإعاقة الحركية وإيصالها لمنازلهم، وتقديم ( 241 ) استشارة طبية وتوعوية .

وفي جانب آخر من الإنجازات ، فقد كثّفت الجمعية من تواجدها الإعلامي للتعريف بها، ونشر رسالتها ومبادراتها حول فايروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).. وأطلقت حملة توعوية وإعلامية، اشتملت على عمل تصاميم ورسائل مخصصة لذوي الإعاقة ، ومقاطع فيديو تثقيفية وتوعية موجهة للأشخاص ذو الإعاقة للوقاية من المرض، . كما شاركت “حركية” في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار الفايروس، ومن ضمنها حملة ” خليك بالبيت، وكلنا مسؤول..

وتعزيزا لتنفيذ تلك المبادرات النوعية لخدمة ذوي الإعاقة الكبار فقد حرصت ” حركية” على تنمية الموارد المالية وتنوع الاستثمار لتحقيق العائد المادي الذي يغطي تكاليف تلك البرامج الهادفة ، وأطلقت الجمعية متجرها الإلكتروني للتبرع بخطوات سهلة وآمنة تتيح للمتبرع اختيار البرنامج والمبادرات التي يود المساهمة فيها من خلال الموقع https://store.harakia.org.sa/

من جهته أكد المهندس ناصر محمد المطوع ، رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية ” أن هذه المبادرات الاجتماعية البناءة ، تأتي حرصا من جمعية حركية على تجسيد دورها الوطني، وتضامنا مع جهود الدولة حيال التطورات الراهنة، والإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة ، حفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين،، والحد من انتشار الفيروس القاتل كورونا “كيوفيد 19 “.

مشيدا بالحملات التوعوية والمبادرات التي تطلقها أجهزة الدولة ومؤسساتها بين الفينة والأخرى، حيث أتت هذه المبادرات والرسائل التوعوية أكلها ، وأصبح لدى المواطنين الوعي الكامل حيال خطورة هذا الوباء الذي ضرب كافة أصقاع المعمورة .