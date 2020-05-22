منصة “جسور” الحديثة بوابة الكترونية لرقمنة الأعمال الخيرية لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

المناطق_عادل الزهراني

أطلق مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع جمعية عون التقنية الأهلية منصة “جسور” الالكترونية المطورة والتي تعمل على توحيد بيانات المستفيدين من خدمات المركز والجمعيات الأهلية المنضوية تحت إشرافه بمكة المكرمة.

ووفقا لما اوضحه الدكتور أيمن الرحيلي رئيس مجلس ادارة جمعية عون الاهلية والمشرف على المشروع فأن هذه المنصة هي نسخة محدثة من سابقتها التي يتم من خلالها تسجيل وتوثيق إحصائيات الخدمات التي تقدمها الجمعيات الخيربة بمكة المكرمة الكترونياً .

وتسهم المنصة الجديدة في الاستفادة من التقنية برفع سقف الأتمتة الإلكترونية وزيادة ضبط العمل الخيري بما يتوافق مع الرؤى الجديدة لتطوير منظومة الخدمات الخيرية والارتقاء بها للأعمال المؤسسية النموذجية وتسهيل الوصول المباشر لخدمة المستفيدين وتوثيقها إلكترونيًا وبالتالي يمكن للجمعيات توسيع أنشطتها الإدارية والتنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة .

وبين الرحيلي ان المنصة تعمل على تسهيل الوصول لقواعد البيانات والحصول على مواقع المستفيدين عبر خارطة حرارية بكل يسر وسهولة ، إضافة إلى الوصول من خلالها لتطبيق أقصى معايير الحوكمة والشفافية ، كما تسهم المنصة في تسهيل تنفيذ خطط العمل والتشغيل والأداء للجمعيات الخيرية.

وتمتاز المنصة ايضا بامكانية إعادة الهيكلة وتوزيع النطاق الجغرافي ديناميكيا حسب المرحلة ليتم تحسين المخرجات والوصول لأقصى درجات السرعة في التنفيذ.