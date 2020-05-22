احدث الأخبار

منصة “جسور” الحديثة بوابة الكترونية لرقمنة الأعمال الخيرية لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 ترقية “ماجد بن عبدالله بن ربيعان” الي رتبة عميد
منطقة الرياض
 إطلاق ممرات ربط تجارية بين موانئ المملكة ومطاراتها لنقل البضائع دولياً
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري
أبرز المواد
 مدني عسير يدعو لأخذ الحيطة والحذر من خطر التقلبات الجوية
أبرز المواد
 هدف يدعم السعوديين العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات بـ 1.6 مليون ريال
أبرز المواد
 «تجارة المدينة» تنفذ 1198 جولة على الأسواق ومنافذ بيع زكاة الفطر
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن
أبرز المواد
 البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق يبدأ إجراءات صرف تعويضات عقارات نيوم
أبرز المواد
 “الاتصالات” تدعو المستفيدين للتعرف على تطبيقات التوصيل المسجلة لديها عبر موقعها الإلكتروني
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم “تراحم”
أبرز المواد
منصة “جسور” الحديثة بوابة الكترونية لرقمنة الأعمال الخيرية لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

منصة “جسور” الحديثة بوابة الكترونية لرقمنة الأعمال الخيرية لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
ترقية “ماجد بن عبدالله بن ربيعان” الي رتبة عميد

ترقية “ماجد بن عبدالله بن ربيعان” الي رتبة عميد

منطقة الرياض
إطلاق ممرات ربط تجارية بين موانئ المملكة ومطاراتها لنقل البضائع دولياً

إطلاق ممرات ربط تجارية بين موانئ المملكة ومطاراتها لنقل البضائع دولياً

أبرز المواد
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت

أبرز المواد

منصة “جسور” الحديثة بوابة الكترونية لرقمنة الأعمال الخيرية لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

منصة “جسور” الحديثة بوابة الكترونية لرقمنة الأعمال الخيرية لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=866636
المناطق_عادل الزهراني

أطلق مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع جمعية عون التقنية الأهلية منصة “جسور” الالكترونية المطورة والتي تعمل على توحيد بيانات المستفيدين من خدمات المركز والجمعيات الأهلية المنضوية تحت إشرافه بمكة المكرمة.
ووفقا لما اوضحه الدكتور أيمن الرحيلي رئيس مجلس ادارة جمعية عون الاهلية والمشرف على المشروع فأن هذه المنصة هي نسخة محدثة من سابقتها التي يتم من خلالها تسجيل وتوثيق إحصائيات الخدمات التي تقدمها الجمعيات الخيربة بمكة المكرمة الكترونياً .
وتسهم المنصة الجديدة في الاستفادة من التقنية برفع سقف الأتمتة الإلكترونية وزيادة ضبط العمل الخيري بما يتوافق مع الرؤى الجديدة لتطوير منظومة الخدمات الخيرية والارتقاء بها للأعمال المؤسسية النموذجية وتسهيل الوصول المباشر لخدمة المستفيدين وتوثيقها إلكترونيًا وبالتالي يمكن للجمعيات توسيع أنشطتها الإدارية والتنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة .
وبين الرحيلي ان المنصة تعمل على تسهيل الوصول لقواعد البيانات والحصول على مواقع المستفيدين عبر خارطة حرارية بكل يسر وسهولة ، إضافة إلى الوصول من خلالها لتطبيق أقصى معايير الحوكمة والشفافية ، كما تسهم المنصة في تسهيل تنفيذ خطط العمل والتشغيل والأداء للجمعيات الخيرية.

وتمتاز المنصة ايضا بامكانية إعادة الهيكلة وتوزيع النطاق الجغرافي ديناميكيا حسب المرحلة ليتم تحسين المخرجات والوصول لأقصى درجات السرعة في التنفيذ.

روابط ذات صلة

بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة

بالذكاء الاصطناعي.. “أمانة مكة” تعزّز خدماتها على مدار الساعة
الإطاحة بعصابة إجرامية من 7 أشخاص احتالوا على المواطنين والمقيمين لجمع الأموال

الإطاحة بعصابة إجرامية من 7 أشخاص احتالوا على المواطنين والمقيمين لجمع الأموال
أداء آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام

أداء آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*