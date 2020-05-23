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أمانة تبوك تُكثف جولاتها الرقابية في آخر أيام شهر رمضان المبارك وتستعد لعيد الفطر بإجرءات وقائية عالية

أمانة تبوك تُكثف جولاتها الرقابية في آخر أيام شهر رمضان المبارك وتستعد لعيد الفطر بإجرءات وقائية عالية

منطقة تبوك
بمبلغ تجاوز 2.5 مليون جمعية حركية تقدم مبادرات وتساند مستفيديها من ذوي الإعاقة الحركية

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أمانة تبوك تُكثف جولاتها الرقابية في آخر أيام شهر رمضان المبارك وتستعد لعيد الفطر بإجرءات وقائية عالية

أمانة تبوك تُكثف جولاتها الرقابية في آخر أيام شهر رمضان المبارك وتستعد لعيد الفطر بإجرءات وقائية عالية
http://almnatiq.net/?p=866642
المناطق- علي العميري
ضاعفت أمانة منطقة تبوك ، أعمالها الرقابية والوقائية على جميع محلات المواد الغذائية والحلويات والمخابز والملاحم، وأسواق النفع العام ، في أواخر أيام شهر رمضان المبارك ، وتستعد للعيد يإجراءات وقائية عالية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر كورونا .
وكثفت الأمانة جميع أعمال الرقابة الميدانية على المحلات والأسواق التجارية خلال الفترة الحالية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية في الأسواق التجارية والمسالخ ، وأسواق النفع العام بارتداء الكمامات والقفازات وتوفر المعقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة للباعة والمتسوقين، مع الحرص على تكثيف عمليات الفحص على جميع المنتجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لجعل البيئة آمنة وسليمة.
كما كثفت الفرق الميدانية عملها داخل المسالخ، للتأكد من سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة ودعمها بالأطباء البيطريين والجزارين مع التأكيد على إتلاف الأعضاء الغير صالحة للأكل أثناء الفحص.
وعملت الأمانة على مراقبة سائقي إيصال الطلبات عبر التطبيقات الالكترونية المعتمدة ، مؤكدةً حرصها على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم، خلال فترة منع التجول الكلي، خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال تعاون الجهات المعنية والحفاظ على سلامة الجميع .

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