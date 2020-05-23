نائب الامين العام والمدير التنفيذي لجمعية مراكز الاحياء يدشن مسار الشباب لفريق الروائع التطوعي

المناطق_عادل الزهراني

يدشن نائب الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية مراكز الاحياء الدكتور عبدالرحمن بن حمود الغامدي

يوم غدٍ الجمعة الموافق ١٤٤١/٩/٢٩

مسار الشباب لفريق الروائع التطوعي وإعتماد شعار الفريق الجديد.

الجدير بالذكر أن الفريق حقق خلال مسيرته التطوعية الكثير من الانجازات في مجالات شتى، من ابرزها المساهمة الفاعلة في توزيع السلال الرمضانية لهذا العام ١٤٤١ جراء جائحة كورونا المستجد وما قدم من تضحية رغم مخاطر العمل المحيطة بهم خلال انتشار كورونا وما قدموه من وقفة صادقة وعمل دأؤب رغم المخاطر الصحية إلا انهم لم يألوا جهدا ووقتا في المساهمة في العمل التطوعي لخدمة المتضررين والمحتاجين والمعوزين .

كما احتفل “الدكتور الغامدي ”

بانجازات وفعاليات فريق الروائع التطوعي من خلال حساب الفريق على منصة تويتر وبارك لهم الجهود المبذولة من هذا الفريق الذي اسهم وبشكل فاعل في الخدمة المجتمعية عبر انشطته في شتى المجالات .

وقد شكرت قائدة فريق الروائع التطوعي الاستاذة / شريفة الزهراني.

سعادة الدكتور الغامدي على اهتمامه ومتابعته وتدشينه لانجازات الفريق ووعدت ان يكون الفريق في مصاف الفرق التطوعية التي تسعى وتسير على خطط وبرامج واهداف لتحقيق ما تصبوا اليه الجمعيه لخدمة الدين ثم المليك والوطن .