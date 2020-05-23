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1335 جولة لـ”الزكاة والدخل” للتأكد من التزام المحلات بتطبيق الضريبة المضافة بنسبة 5 %

1335 جولة لـ”الزكاة والدخل” للتأكد من التزام المحلات بتطبيق الضريبة المضافة بنسبة 5 %
http://almnatiq.net/?p=866651
المناطق - الرياض

نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل حملة تفتيشية على نطاق واسع من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب المحلات بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وعدم تطبيق النسبة المحدثة للضريبة قبل موعدها المحدد.
وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها «الزكاة والدخل» بالتعاون مع وزارة التجارة 1335 زيارة، شاركت فيها جميع فروع الهيئة في مناطق المملكة العربية السعودية منذ الإعلان عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري.
وبلغ عدد المحلات التجارية التي سُجِّلت في حقها مخالفات ضريبية 421 محلاً، تنوعت مخالفاتها بين عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالموعد المحدد لتطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة 15 % على السلع والخدمات اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل، مؤكدةً استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
وتجدد الهيئة دعوتها لجميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة تبادر إلى تطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة قبل موعدها المحدد، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (GAZT.GOV.SA)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أصدرت دليلاً إرشادياً للأحكام الانتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%، إذ يمكن لجميع المكلفين الاطلاع عليه، وذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.

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