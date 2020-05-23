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الإطاحة بتشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة عملاء البنوك تحت تهديد السلاح

الإطاحة بتشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة عملاء البنوك تحت تهديد السلاح
http://almnatiq.net/?p=866653
المناطق - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري أنه تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من أربعة أشخاص ( أثيوبيي الجنسية ) امتهنوا سرقة عملاء البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال بالسلب والإكراه بالقوة والتهديد بالأسلحة البيضاء ( مطارق وسواطير ) مستخدمين مجموعة من مركبات مسروقة بعد تغيير معالمها، لتظليل الجهات الأمنية.

وأوضح أنه تم القبض عليهم متلبسين بعد اعتدائهم على أحد عملاء مصرف بحي العليا وسط العاصمة الرياض ومحاولة سلبه، وأبدوا مقاومة لرجال الأمن نتج عنها إحداث تلفيات بالمركبات الأمنية التي باشرت الحادثة، وجرى إيقافهم واستعادة أكثر من نصف مليون ريال كانت بحوزتهم من جرائمهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة.

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