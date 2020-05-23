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الأحد أول أيام عيد الفطر في معظم الدول العربية والإسلامية

الأحد أول أيام عيد الفطر في معظم الدول العربية والإسلامية
http://almnatiq.net/?p=866656
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في عدد من الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم أن غدًا السبت هو المتمم لشهر رمضان والأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك في كل من الإمارات و البحرين والكويت وقطر واليمن ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والجزائر وليبيا وتونس والعراق والصومال وإندونيسيا وماليزيا وتركيا والجاليات المسلمة في إسبانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وأستراليا والفلبين واليابان.

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