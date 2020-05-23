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80 مليون طفل معرض للخطر بسبب توقف اللقاحات الروتينية

80 مليون طفل معرض للخطر بسبب توقف اللقاحات الروتينية
http://almnatiq.net/?p=866658
المناطق - الرياض

حذرت عدة منظمات دولية أن ٨٠ مليون رضيع تحت سن عام واحد في أنحاء العالم معرضين للإصابة بأمراض مثل الدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال بسبب تعطيل جائحة كورونا لبرامج التلقيح الروتينية .
ودعت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف وجافي دول العالم لبذل الجهود للحفاظ على حملات التطعيم الروتيني لحماية أرواح الأطفال من أمراض قاتلة يمكن الوقاية منها .
ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن خدمات التحصين تعطلت في ٦٨ دولة على الأقل منذ مارس الماضي ، وهو تعطل غير مسبوق على النطاق العالمي منذ السبعينات.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم في موتمر صحفي إن التلقيح هو أحد أقوى أدوات الوقاية من الأمراض ، وإن تعطيل برامج التلقيح بسبب أزمة كوفيد ١٩ يهدد بضياع عقود من التقدم ومكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الحصبة .
وأعلن عن انعقاد قمة عالمية للقاحات في ٤ يونيو القادم ، لجمع التبرعات لتحالف جافي للقاحات ، من أجل دعم وتسريع التلقيح في أكثر البلاد ضعفا .
وقال الرئيس التنفيذي لتحالف جافي سيث بيركلي إن هذا التعطل في التلقيح يهدد بعودة أمراض كشلل الأطفال والحصبة ، مشيرا إلى أن الحفاظ على برامج التلقيح الروتيني لن تحمي الأطفال فقط من الأمراض ، بل سيضمن أيضا توافر البنية التحتية اللازمة لنشر لقاح كورونا في جميع أنحاء العالم عند إنتاجه .
وحذرت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور أن تأخر التلقيح يهدد بوفاة ٦ آلاف طفل يوميا خلال الشهور القادمة, وأوضحت أن تأخر وصول اللقاحات المخطط لها جاء بسبب تدابير الإغلاق وانخفاض الرحلات الجوية ، داعية إلى استئناف التلقيح في أقرب وقت ممكن .

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