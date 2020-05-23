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الخارجية : المملكة تُعرب عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا طائرة الركاب الباكستانية

الخارجية : المملكة تُعرب عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا طائرة الركاب الباكستانية
http://almnatiq.net/?p=866683
المناطق - الرياض

أعربت المملكة العربية السعودية عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا طائرة الركاب الباكستانية التي سقطت قرب مطار مدينة كراتشي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان وقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذه الحادثة الأليمة، سائلة الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين، والأمل في أن يتجاوز الشعب الباكستاني الشقيق هذه الأوقات العصيبة في أسرع وقت.

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