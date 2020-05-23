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87.6 ألف طلب نفذتها الجوازات عبر خدمة “الرسائل والطلبات” بمنصة أبشر

87.6 ألف طلب نفذتها الجوازات عبر خدمة “الرسائل والطلبات” بمنصة أبشر

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87.6 ألف طلب نفذتها الجوازات عبر خدمة “الرسائل والطلبات” بمنصة أبشر

87.6 ألف طلب نفذتها الجوازات عبر خدمة “الرسائل والطلبات” بمنصة أبشر
http://almnatiq.net/?p=866684
المناطق - الرياض

كشفت المديرية العامة للجوازات عن إحصاءات الخدمات التي نُفذت من خلال خدمة “الرسائل والطلبات” عبر منصة (أبشر) منذ أن أعلن عن إطلاق الخدمة بتاريخ 7 شعبان 1441هـ، حتى نهاية يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ، حيث بلغت ( 87.604 )
عمليات.
وأفادت الجوازات أن هذه الخدمات توزعت على معالجة عدد من الحالات وهي مشاكل هوية مقيم، ومشاكل التأشيرات، ومشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات، ومشاكل نقل الخدمات وتعديل المهن، والاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات، وتمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية، وخدمة خرج ولم يعد، وخدمة إلغاء بلاغ التغيب، وخدمة إضافة مولود داخل المملكة.
وبينت الجوازات أن هذه الخدمة جاءت لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجه المستفيدين أو تظهر في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم وتمنع تنفيذ الخدمة إلكترونياً عبر منصة “أبشر” وتقوم إدارات الجوازات في المناطق بمعالجة الطلب آلياً.
ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، وذلك للتسهيل عليهم، واختصارًا للوقت وتوفيرًا للجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات.

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