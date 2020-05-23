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هرتا برلين يتغلب على أونيون برلين في الدوري الألماني

هرتا برلين يتغلب على أونيون برلين في الدوري الألماني
http://almnatiq.net/?p=866685
المناطق - الرياض

تغلب فريق هرتا برباعية نظيفة على نظيره أونيون برلين اليوم في افتتاح الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وارتقى هرتا بهذا الفوز إلى المركز العاشر “مؤقتاً “محققاً فوزه الثاني توالياً بعد استئناف المسابقة، فيما مني أونيون بخسارة ثالثة توالياً.
وافتتح المهاجم البوسني المخضرم وداد إيبيسيفيتش النتيجة لهرتا من كرة رأسية عند الدقيقة 51, وبعدها بدقيقة البلجيكي دودي لوكيباكيو الهدف الثاني ، بتسديدة بعد تجاوزه حارس المرمى ، وأضاف البرازيلي ماتيوس كونيا الهدف الثالث عند الدقيقة 61 واختتم البلجيكي ديدريك بوياتا أهداف هرتا بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 77.

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