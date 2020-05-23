«التجارة»: وتيرة عمل المنشآت طبيعية .. تدفق للإمدادات ووفرة في السلع والمخزون

المناطق - الرياض

أظهرت جولات لوزارة التجارة وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية في المنشآت التجارية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات، التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفقا لبيانات صادرة عن فروع وزارة التجارة.

وكشفت الجولات، التي أجرتها فرق الوزارة في خمس مناطق، أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

وبحسب “واس”، تهدف هذه الجولات للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك الوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وفي مكة المكرمة، نفذت الفرق الرقابية خلال الفترة من 20 إلى 27 رمضان، 3791 جولة رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال الملابس ومستلزمات العيد، ومحال بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين مع حلول العيد.

وقامت الفرق الرقابية في منطقة مكة المكرمة خلال هذه الجولات بضبط 518 مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

أما في المدينة المنورة، فنفذت الفرق 1198 جولة رقابية، وقامت خلال هذه الجولات بضبط 133 مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

في حين نفذت الفرق في منطقة حائل أكثر من 1500 جولة، وضبطت خلالها 82 مخالفة، فيما نفذت الفرق في الجوف 683 جولة رقابية ضبطت خلالها 59 مخالفة. وفي الباحة، تم تنفيذ أكثر من 770 جولة رقابية، وتم ضبط 77 مخالفة.

إلى ذلك، دعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة.