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كورونا يتوسع ويزداد شراسة في البرازيل .. 330.89 ألف إصابة بالفيروس

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كورونا يتوسع ويزداد شراسة في البرازيل .. 330.89 ألف إصابة بالفيروس

كورونا يتوسع ويزداد شراسة في البرازيل .. 330.89 ألف إصابة بالفيروس
http://almnatiq.net/?p=866702
المناطق - الرياض

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن هناك 330890 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) منذ بداية الجائحة في البرازيل بعد تسجيل 20803 إصابة جديدة.
وسجلت البرازيل 1001 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 21 ألف وفاة.
ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة في الوقت الذي تدرس فيه الولايات البرازيلية ما إذا كان ينبغي عليها تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس أو فرض إغلاق أكثر صرامة.

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