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بموافقة خادم الحرمين .. إقامة صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي

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بموافقة خادم الحرمين .. إقامة صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي

بموافقة خادم الحرمين .. إقامة صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=866705
المناطق - الرياض

صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإقامة صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتعذرت رؤية هلال شهر شوال في السعودية، مساء (الجمعة)، ليكون السبت هو المتمم للثلاثين من رمضان، والأحد هو غرة شوال للعام الحالي، وأول أيام عيد الفطر.

وذكرت المحكمة العليا أن «دائرة الأهلة عقدت جلسة مساء اليوم، واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي الهلال، وبعد النظر فيه وتأمله لم يوجد فيه ما يثبت رؤيته».

وأضافت: «نظراً لعدم ثبوت رؤية الهلال، فإن دائرة الأهلة تقرر أن يوم غدٍ السبت 30 رمضان 1441 حسب تقويم أم القرى هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد 1 شوال حسب التقويم الموافق 24 مايو (أيار) 2020 هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام».

 

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