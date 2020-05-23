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منطقة الرياض

وكيل محافظة وادي الدواسر يرفع التهنئة للقيادة بحول عيد الفطر المبارك

وكيل محافظة وادي الدواسر يرفع التهنئة للقيادة بحول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=866715
وادي الدواسر - فالح الدوسري

رفع وكيل محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن سعيد العلم أخلص التهاني وأصدق الأماني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – وإلى أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر – حفظه الله – ونائب امير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن – حفظه الله – وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام ١٤٤١ ، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة علينا ونحن ننعم برغد العيش وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة وان يرفع البلاء والوباء عن وطننا وبلاد المسلمين والعالم اجمع .

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