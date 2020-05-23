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الجهات الأمنية بأملج تواصل جهودها لمنع التجول الكلي

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بلدية الوجه تواصل جولاتها الرقابية

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محافظ وادي الدواسر يهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الفطر المبارك

محافظ وادي الدواسر يهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=866716
وادي الدواسر - فالح الدوسري

رفع محافظ محافظة وادي الدواسر الأستاذ فهد بن عبدالله المسعود بإسمة ونيابة عن اهالي المحافظة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهما الله وسمو أمير منطقة الرياض الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الامير محمد بن عبدالرحمن حفظهما الله ، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل ولجنودنا البواسل بالحد الجنوبي
بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الشعب السعودي وكل شعوب العالم بالخير والسعادة والسلام وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يرفع عنا الوباء ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة .

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