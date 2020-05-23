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الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن : ولي العهد أظهر مقدرته على تحقيق طموحات الوطن

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الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن : ولي العهد أظهر مقدرته على تحقيق طموحات الوطن

الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن : ولي العهد أظهر مقدرته على تحقيق طموحات الوطن
http://almnatiq.net/?p=866717
المناطق -الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لجمعية نجاح الاسرة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد.

وأشار الي إن ذكرى بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، تعد مناسبة لتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة، ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وهي أيضا فرصة لتسليط الضوء على ما تحقق للمملكة من نجاحات وازدهار في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبين أن سمو ولي العهد خلال هذه الفترة الماضية والحالية اظهر مقدرته على تحقيق طموحات الشعب والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات وظهرت بصمات اعمالة لدى الدولة والمواطن وأصبحت هذه الأعمال مضرب افتخار بما قدم سموه من جهود مخلصة للملكة العربية السعودية.

وأضاف: نؤكد البيعة لسموه ونجددها ونحن معه قلبًا وقالبًا في السراء والضراء والمنشط والمكره.

وفي ختام كلمته قال نسأل الله جل في علاه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه وأن يديم على وطننا المعطاء نعمة الأمن والأمان.

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