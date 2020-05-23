الجهات الأمنية بأملج تواصل جهودها لمنع التجول الكلي

أملج- فايز السميري:

كثفت شرطة محافظة أملج والمرور وبقية الجهات الأمنية المشاركة جهودها في بداية منع التجول الكلي والذي سوف يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية، الموافق 27 مايو 2020 م. واعتمدت على عدة محاور بمحافظة أملج لتغطية الطرق الرئيسة والشوارع الفرعية وداخل الأحياء بما يضمن تحقيق الالتزام التام بتنفيذ قرار المنع واتباع الإرشادات الصحية الوقائية الصادرة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا، وقامت الجهات الأمنية بعمل تكاملي فيما بينها لتطبيق القرارات الصادرة ويأتي ذلك امتداداً لتضافر جهود كافة الأجهزة المعنية في مكافحة جائحة فايروس كورونا والحد من انتشارها. وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين بالتعليمات والمكوث في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، حفظ الله الجميع من كل مكروه.

وأكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لخمسة أشخاص فأكثر، وذلك وفق لائحة الحد من التجمعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان 1441 الموافق 7 مايو 2020. وقال الشلهوب: نهيب بجميع الأفراد والكيانات التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد وقواعد التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وسيقوم رجال الأمن بمتابعة الالتزام في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المواقع العامة، كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفة لقرار منع التجول، وكذلك مخالفة لائحة الحد من التجمعات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. وشدد متحدث «الداخلية» على استمرار السماح للأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك المعلن عنها سابقا، ومن ضمن تلك الأنشطة المطاعم التي ستقتصر الطلبات منها عبر أسطولها الخاص للطلبات الخارجية، وكذلك عبر التطبيقات الخاصة بالتوصيل.