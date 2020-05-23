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بلدية الوجه تواصل جولاتها الرقابية

بلدية الوجه تواصل جولاتها الرقابية
http://almnatiq.net/?p=866720
تبوك- علي العميري:

تواصل بلدية محافظة الوجه تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية حيث شملت الجولات عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية،بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.
وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة 170 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب توجيه (20) إنذاراً لمحال أخرى.

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