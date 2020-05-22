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أمانة عسير وبلدياتها تنهي مشاريع السفلتة في كافة انحاء المنطقة بإجمالي تجاوز 244 كلم

أمانة عسير وبلدياتها تنهي مشاريع السفلتة في كافة انحاء المنطقة بإجمالي تجاوز 244 كلم

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أمانة عسير وبلدياتها تنهي مشاريع السفلتة في كافة انحاء المنطقة بإجمالي تجاوز 244 كلم

أمانة عسير وبلدياتها تنهي مشاريع السفلتة في كافة انحاء المنطقة بإجمالي تجاوز 244 كلم
http://almnatiq.net/?p=866721
المناطق - عسير

انهت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها تنفيذ مشاريع سفلته بلغت ٢٤٤ كلم خلال الشهرين الماضيين بكافة مدن و محافظات المنطقة .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال السفلتة شملت العديد من مدن و محافظات المنطقة مبينا بأن تنفيذ هذه العقود جاءت لاستكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها، مشيراً إلى حرص الأمانة والبلديات على أهمية مطابقة المشروعات للجودة الشاملة وإنجازها وفقا للبرامج الزمنية المحددة والخطط المحددة مسبقاً لكل مشروع دون أي تأخير، والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية ، وكذلك توفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق من أجل السلامة العامة .

و بين الحميدي بأن هذه المشاريع التي تم اعتمادها من قبل الأمانة تسير وفقا للخطة والاستراتيجية التي تم وضعها لأنهائها ، منوها الى أن وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة تقوم بعمل التصاميم اللازمة ، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية في كافة أنحاء منطقة عسير، مشيراً إلى أن العمل على استكمال أعمال السفلتة يأتي امتداداً للمشاريع التي تقوم بها الأمانة و البلديات ، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير ، وذلك للارتقاء بجودة الطرقات وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة.

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