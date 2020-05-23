جامعة الجوف تقدم مليون جلسة افتراضية عن بُعد وتنفذ أكثر من 113000 اختباراً إلكترونياً

المناطق - الجوف

أصدرت عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الجوف تقريرها الختامي منذ تفعيل خطة التحول الكامل للتعليم عن بُعد، لتكتمل رحلة الطلاب والطالبات الدراسية وفقاً لما هو مخطط له، وتماشياً مع توجيهات وزارة التعليم طبقاً للإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد “كوفيد-١٩”.

وتضمن التقرير تقديم مليون جلسة افتراضية على نظام الفصول الافتراضية بمدة إجمالية بلغت 131429 ساعة وصل عدد الحاضرين فيها 974240 مستخدماً، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 460723 مستخدماً، وبيّن التقرير تسجيل الاختبارات النهائية للطلبة لقسمي الانتظام والانتساب بواقع 113005 اختبارات موزعة على 7927 مقرراً إلكترونياً.

وجاء في التقرير أن إجمالي الجلسات الافتراضية المنشأة منذ تعليق الدراسة بلغ 52582، وبلغ أكبر عدد من الجلسات المتزامنة 1017 جلسة افتراضية، فيما وصل إجمالي عدد الحاضرين في جميع الجلسات من قبل طلبة الجامعة 974240 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفريدين فيها 460723 وبلغت مدة الجلسات الإجمالية 131429 ساعة، ووصل إجمالي عدد المستخدمين لنظام بلاك بورد 931444 مستخدماً، فيما بلغ عدد الملفات المستعرضة 719875 ملفاً، وعدد لوحات النقاش 204907 لوحةً، فيما وصل عدد التقييمات 1044009 تقييماً.

وكشف التقرير عن عدد الاختبارات النهائية الإلكترونية حيث بلغ 110218 اختباراً لطلبة الانتظام في 7854 مقرراً إلكترونياً، و2787 اختباراً لطلبة الانتساب في 73 مقرراً إلكترونياً.

كما نشرت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد 19 دليلاً إرشادياً للطلبة ما بين تصاميم وعروض وملصقات ومطويات، و11 مقطع فيديو مرئي تعليمي لمهارات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني للطلاب والطالبات، وبلغ عدد الحقائب التدريبية 4 حقائب على مستوى فروع وكليات الجامعة من خلال الاجتماع بهم بشكل دوري، وتعريفهم بخطة

التحول نحو التعلم الإلكتروني، وتكثيف برامج التوعية عبر المنصات الإلكترونية ومشاهدات الفيديو والرد على الاستفسارات.

وبيّن التقرير الختامي لعمادة التعلّم الإلكتروني مناقشة 6 رسالة ماجستير موزعة على كليتي التربية والشريعة والقانون، وبلغ عدد الحضور فيها 352 خلال ساعات المناقشات، وبلغ مجموع الندوات العلمية 106 ندوة افتراضية منها 26 تدريبية و25 ثقافية و21

تعليمية و19 صحية و12 تقنية.

للاطلاع على التقرير اضغط على الرابط التالي:https://bit.ly/36jKSFn